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Кремль отвергает сообщения о вмешательстве в выборы США 18.12 23:54   MIGnews.com

Кремль отвергает сообщения о вмешательстве в выборы США

Кремль во вторник отклонил два новых американских сообщения о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, заявив, что им не хватает деталей, а также что нет пояснений, как именно российское правительство было вовлечено в выборы.

В сообщениях частных экспертов, опубликованных в понедельник сенаторами США от обеих партий, утверждается, что вмешательство Москвы в социальные сети было более распространенным, чем считалось ранее, и включало попытки разделить американцев по расе и экстремальной идеологии.

Кремль неоднократно отрицал любое вмешательство в политику США, выдвигая обвинения в рамках политически мотивированной антироссийской кампании.


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