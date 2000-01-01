18.12 23:54 MIGnews.com

Кремль отвергает сообщения о вмешательстве в выборы США

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Кремль во вторник отклонил два новых американских сообщения о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, заявив, что им не хватает деталей, а также что нет пояснений, как именно российское правительство было вовлечено в выборы.В сообщениях частных экспертов, опубликованных в понедельник сенаторами США от обеих партий, утверждается, что вмешательство Москвы в социальные сети было более распространенным, чем считалось ранее, и включало попытки разделить американцев по расе и экстремальной идеологии.Кремль неоднократно отрицал любое вмешательство в политику США, выдвигая обвинения в рамках политически мотивированной антироссийской кампании.