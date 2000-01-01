18.12 10:10 MIGnews.com
Эрдан предложил пост начальника полиции Ави Мизрахи
По сообщениям в израильских СМИ, министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан предложил пост генерального инспектора полиции Израиля генерал-майору ЦАХАЛа в отставке Ави Мизрахи.
Ави Мизрахи ранее командовал центральным округом ЦАХАЛа.
В настоящий момент Ави Мизрахи является заместителем генерального директора концерна Elbit Systems.
Мизрахи находится за границей и пока не ответил на предложение Эрдана.
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