18.12 10:18 MIGnews.com

Ливан: Новое правительство может появиться за считанные дни

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Ливан, по-видимому, приближается к заключению соглашения о формировании нового правительства национального единства после более чем семи месяцев споров по поводу должностей в кабинете министров. По словам министра финансов, новая администрация может быть создана в течение нескольких дней.Формированию нового правительства препятствовали противоречивые требования соперничающих групп относительно мест в кабинете, который должен быть сформирован в соответствии с четко сбалансированной политической системой.Ливан, обремененный крупной задолженностью и страдающий от стагнации экономики, остро нуждается в администрации, которая могла бы приступить к давно застопорившимся экономическим реформам.