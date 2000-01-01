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Ливан: Новое правительство может появиться за считанные дни 18.12 10:18   MIGnews.com

Ливан: Новое правительство может появиться за считанные дни

Ливан, по-видимому, приближается к заключению соглашения о формировании нового правительства национального единства после более чем семи месяцев споров по поводу должностей в кабинете министров. По словам министра финансов, новая администрация может быть создана в течение нескольких дней.

Формированию нового правительства препятствовали противоречивые требования соперничающих групп относительно мест в кабинете, который должен быть сформирован в соответствии с четко сбалансированной политической системой.

Ливан, обремененный крупной задолженностью и страдающий от стагнации экономики, остро нуждается в администрации, которая могла бы приступить к давно застопорившимся экономическим реформам.


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