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Глава МО ФРГ: Макрон хочет заменить НАТО, мы - усилить 18.11 18:24   MIGnews.com

Германия: Макрон хочет заменить НАТО, мы - усилить

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не разделяет критику НАТО президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Когда Франция говорит о расширении европейского сотрудничества в области обороны, они говорят о стратегической автономии. Французы стремятся к сильному европейскому сотрудничеству для замены НАТО", - сказала Крамп-Карренбауэр.

"Моя точка зрения заключается в том, что любое укрепление европейской обороны также укрепляет европейскую опору НАТО", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр добавила, что "военная культура Франции отличается от немецкой", пишет Politico.

"Это отражено в последних предложениях ее президента. Но в Германии также есть свои интересы", - сказала немецкий министр обороны.

Вместе с тем она подчеркнула важность партнерства Берлина и Франции и его интеграции в НАТО.

Напомним, среди союзников Альянса после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО активизировалась дискуссия. В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.


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