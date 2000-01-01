Германия: Макрон хочет заменить НАТО, мы - усилить
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не разделяет критику НАТО президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Когда Франция говорит о расширении европейского сотрудничества в области обороны, они говорят о стратегической автономии. Французы стремятся к сильному европейскому сотрудничеству для замены НАТО", - сказала Крамп-Карренбауэр.
"Моя точка зрения заключается в том, что любое укрепление европейской обороны также укрепляет европейскую опору НАТО", - сказала она.
Крамп-Карренбауэр добавила, что "военная культура Франции отличается от немецкой", пишет Politico.
"Это отражено в последних предложениях ее президента. Но в Германии также есть свои интересы", - сказала немецкий министр обороны.
Вместе с тем она подчеркнула важность партнерства Берлина и Франции и его интеграции в НАТО.
Напомним, среди союзников Альянса после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО активизировалась дискуссия. В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.