18.11 09:03 MIGnews.com

Зоар: компромисс харедим предотвратит новые выборы

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Мики Зоар ("Ликуд") принял участие в воскресенье вечером, 17 ноября, в "экстренной конференции" партии, которая была созвана в знак протеста против возможного создания левого правительства при поддержке Объединенного арабского списка".Зоар призвал харедим пойти на компромисс, чтобы предотвратить третьи выборы, а также призвал председателя "НДИ" Авигдора Либермана вернуться в правый блок."Мы находимся в чрезвычайном положении. Существует реальная опасность, что будет создано правительство левого меньшинства. Я искренне надеюсь, что Либерман придет в себя, не протянет руку этому и предотвратит его, потому что, в конечном счете, все в его руках. Он может предотвратить бедствие, и я надеюсь, что он это сделает", - сказал Зоар."[Бенни] Ганц и [Яир] Лапид решили. Лапид придумал эту схему. Он может устранить трех политических соперников за один ход. Нетаниягу уйдет, это первый соперник, и, конечно, Ганц, который запомнится как тот, кто идет с Объединенным списком, также потеряет свою политическую карьеру и то же самое с Либерманом. Поэтому Лапид придумывает схему, чтобы устранить трех политических соперников, и мы должны обратить на это внимание", - продолжил он.Правый блок, сказал Зоар, "сохраняет правые принципы, и мы не намерены отказываться от наших правых принципов. Приходите и сядьте за серьезные переговоры. Харедим приходится идти на компромисс, однозначно. Без компромиссов от харедим мы пойдем в оппозицию. И я призываю их пойти на компромисс, конечно, не в ущерб еврейской традиции и не в ущерб еврейской религии, но есть еще способ пойти на компромисс и предотвратить ненужные выборы.""Мы сделаем все возможное, чтобы создать правое крыло с Либерманом, потому что вряд ли будет создано правительство единства. Другая сторона не хочет создавать с нами правительство, они только продают нам истории. Они действуют, чтобы свергнуть Нетаниягу. Правое правительство с Либерманом - единственный вариант, и для этого нам нужно будет пойти на компромисс", - сказал Зоар.