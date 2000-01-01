Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Зохар: компромисс харедим предотвратит новые выборы | Фото:18.11 09:03   MIGnews.com

Зоар: компромисс харедим предотвратит новые выборы

Мики Зоар ("Ликуд") принял участие в воскресенье вечером, 17 ноября, в "экстренной конференции" партии, которая была созвана в знак протеста против возможного создания левого правительства при поддержке Объединенного арабского списка".

Зоар призвал харедим пойти на компромисс, чтобы предотвратить третьи выборы, а также призвал председателя "НДИ" Авигдора Либермана вернуться в правый блок.

"Мы находимся в чрезвычайном положении. Существует реальная опасность, что будет создано правительство левого меньшинства. Я искренне надеюсь, что Либерман придет в себя, не протянет руку этому и предотвратит его, потому что, в конечном счете, все в его руках. Он может предотвратить бедствие, и я надеюсь, что он это сделает", - сказал Зоар.

"[Бенни] Ганц и [Яир] Лапид решили. Лапид придумал эту схему. Он может устранить трех политических соперников за один ход. Нетаниягу уйдет, это первый соперник, и, конечно, Ганц, который запомнится как тот, кто идет с Объединенным списком, также потеряет свою политическую карьеру и то же самое с Либерманом. Поэтому Лапид придумывает схему, чтобы устранить трех политических соперников, и мы должны обратить на это внимание", - продолжил он.

Правый блок, сказал Зоар, "сохраняет правые принципы, и мы не намерены отказываться от наших правых принципов. Приходите и сядьте за серьезные переговоры. Харедим приходится идти на компромисс, однозначно. Без компромиссов от харедим мы пойдем в оппозицию. И я призываю их пойти на компромисс, конечно, не в ущерб еврейской традиции и не в ущерб еврейской религии, но есть еще способ пойти на компромисс и предотвратить ненужные выборы."

"Мы сделаем все возможное, чтобы создать правое крыло с Либерманом, потому что вряд ли будет создано правительство единства. Другая сторона не хочет создавать с нами правительство, они только продают нам истории. Они действуют, чтобы свергнуть Нетаниягу. Правое правительство с Либерманом - единственный вариант, и для этого нам нужно будет пойти на компромисс", - сказал Зоар.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:20
Безумная погода в Израиле: холод, пыль и ветер
09:07
Мерец: фантазия правительства национального единства лопнула
08:39
Пьяный поляк курил на борту самолета El Al
08:20
Ликуд: Либерман начал говорить с нами серьезно
08:05
В Гонконге протестующие стреляют в полицию из луков
08:00
Эрдоган: "Аллах призывает нас быть жестокими к кафирам"
07:23
Полиция Кипра допрашивает полковника АМАН
07:15
Прокуратура настаивает на всех обвинениях против Нетаниягу
07:10
Названы основные условия для хорошего сна
07:06
Лидеры "Кахоль Лаван": Израиль ждут третьи выборы
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:56
В РФ прокомментировали освобождение украинских кораблей
04:45
Врач назвала самые вредные сладости
03:36
Протесты в Иране: власти отрезали страну от мира
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus