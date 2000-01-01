18.11 08:00 MIGnews.com

Эрдоган: "Аллах призывает нас быть жестокими к кафирам"

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25 октября президент Турции Реджем Тайип Эрдоган открыто призвал к насилию против немусульман во время молитв в мечети. Напомним, что Турция является членом организации НАТО. Эрдоган присутствовал на пятничных молитвах в Большой мечети Чамлыка в Стамбуле.После молитвы хафизы мечети читали стих Корана "Аль-Фатх", что на английском языке означает "победа, триумф, завоевание". Затем Эрдоган взял микрофон, и прочитав часть стиха на арабском, сказал прихожанам:"Наш Бог повелевает нам быть жестокими по отношению к кафирам (неверным). Кто мы? Умма [народ] Мухаммеда. Поэтому [Бог] также повелевает нам быть милосердными друг к другу. Так что мы будем милостивы друг к другу. И мы будем жестокими по отношению к кафирам. Как в Сирии."Затем Эрдоган сослался на другой стих из Корана "Ас-Сафф-13" на арабском языке:"Иншаллах, Бог обещал нам в Сирии: Победу от Аллаха и неизбежное завоевание; и благовествовать верующих". Мы видим, что это происходит прямо сейчас. С разрешения Аллаха мы увидим это еще больше ... Сегодня я встречу некоторых президентов иностранных государств во дворце Долмабахче. Я прошу вашего разрешения сейчас поехать туда."Доктор Билл Уорнер, президент Центра по изучению политического ислама (CSPI), объясняет понятие "кафир" в исламе:"Ислам делит мир на мусульман и неверующих, кафиров. В политическом исламе всегда есть два разных подхода к кафирам - дуалистическая этика. К кафирам могут быть применены самые плохие меры, либо они могут рассматриваться в качестве соседа. Кафиры должны подчиняться исламу во всей политике и общественной жизни. Каждый аспект кафирской цивилизации должен подчиняться политическому исламу.""Политический ислам - это доктрина, относящаяся к неверующим, кафирам…. Трилогия [Коран, Сира (биография Мухаммеда) и Хадис (традиции Мухаммеда)] не только защищает религиозное превосходство над кафирами - кафиры обращаются в Ад, тогда как мусульмане отправляются в Рай - но также требует, чтобы мусульмане доминировали во всей политике и культуре. Это господство политическое, а не религиозное".Далее Уорнер приводит примеры того, как исламские писания относятся к "кафиру":"Коран определяет кафира и говорит, что кафира ненавидят, насмехаются, наказывают, обезглавливают, путают, терроризируют, уничтожают, убивают, он опозоренный, проклятый, изнасилованный, и мусульманин не является другом кафира.""Христиане и евреи - неверные, но неверные тоже являются кафирами. Политеисты это индусы, но они также и кафиры." - отметил ученый.