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Прокуратура настаивает на всех обвинениях против Нетаниягу 18.11 07:15   MIGnews.com

Прокуратура настаивает на всех обвинениях против Нетаниягу

Штаб-квартира организаторов демонстраций на Кикар Горен в Петах-Тикве, рядом с домом юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, сообщила о том, что очередные протесты пройдут не как обычно, на исходе субботы, но уже завтра, 19 ноября.

Окружение премьер-министра Нетаниягу подозревает, что уже на этой неделе будут опубликованы решения суда по делам против Нетаниягу. В этом случае, организаторы протестов “предпримут следующие шаги”, сообщили источники в Ликуде корреспонденту газеты Маарив.

Предполагается, что независимо от политических спекуляций, Мандельтблитт намерен опубликовать решение по делам Нетаниягу до того, как генеральный прокурор Израиля Шай Ницан уйдет в отставку в декабре. Многие говорят о 26 ноября как вероятной дате публикации решения по делам Нетаниягу.

Несмотря на многие проблемы с обвинительными заключениями и волной возмущения, поднявшейся в обществе, прокуратура продолжает придерживаться своих начальных позиций относительно “подозрений” против премьер-министра. Источники в правоохранительной системе продолжают настаивать на том, что “проделана большая и тщательная работа”, результаты которой подтверждаются “многочисленными доказательствами”и “фактами”.


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