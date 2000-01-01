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Лидеры `Кахоль Лаван`: Израиль ждут третьи выборы | Фото:18.11 07:06   MIGnews.com

Лидеры "Кахоль Лаван": Израиль ждут третьи выборы

Лидеры "Кахоль Лаван" пессимистично настроены в отношении того, что лидер Бенни Ганц сможет сформировать коалицию до истечения срока в среду, и считают, что Израиль должен готовиться к третьим выборам. Об этом пишет Times of Israel.

После встречи руководства партии в воскресенье, 17 ноября, источники в "Кахоль Лаван" сообщили газете Haaretz, что шансы Ганца убедить председателя "НДИ" Авигдора Либермана поддержать правительство меньшинства невелики, а правительство единства с "Ликудом" еще меньше. Впрочем, два неназванных чиновника сказали, что Ганц будет продолжать попытки.

"После встречи руководства нет ничего действительно нового", - сказал один из чиновников Haaretz. "Если Либерман не будет голосовать за правительство меньшинства, его не будет. На данный момент кажется, что он ничего не поддерживает, но мы будем продолжать пытаться до последней минуты". В воскресенье Либерман предупредил, что правительство меньшинства станет "катастрофой" для Израиля, и утверждал, что правительство широкого единства - единственный путь от третьих выборов менее чем за год.

"Невозможно иметь дело с правительством меньшинства", - сказал он. Ранее в воскресенье участники переговоров из "Кахоль Лаван" сообщили о "реальном прогрессе" в переговорах по коалиции, особенно по вопросам религии и государства, за три дня до крайнего срока, чтобы сформировать правительство.


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