18.11 06:51 MIGnews.com

Мандельблитт требует дополнительного расследования дела 4000

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Израильская пресса сообщает о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт потребовал “дополнительного расследования” так называемого дела 4000 против Биньямина Нетаниягу.Комментаторы израильских телеканалов указывают, что речь идет о чрезвычайно “редком” и необычном” требовании - на таком позднем этапе дела, после досудебных слушаний.Дела были вновь открыты по требованию адвокатов Нетаниягу во время досудебных слушаний, и возвращены полиции.Нетаниягу подозревается в том, что, будучи министром связи он принял регуляторные решения, которые принесли финансовые выгоды владельцу Безек Шаулю Эловичу - в обмен на “позитивное освещение” деяний Нетаниягу на принадлежавшем Эловичу портале walla. Речь идет о наиболее серьезном из всех рех дел против Нетаниягу, грозящем выдвижением обвинения во взяточничестве.По данным телеканала КАН, Мандельблитт изучил корреспонденцию между близкими к премьер-министру людьми и владельцем и гендиректором сайта, а также статьи, выходившие на сайте в тот период. Адвокаты Нетаниягу утверждают, что не существует связи между этой перепиской и заголовками материалов портала.Между тем, как ожидается, обвинительные заключения против Нетаниягу будут выдвинуты уже в следующее воскресенье или понедельник. Газета Гаарец сообщает, что обвинительных заключений можно ждать уже в четверг, 21 ноября.