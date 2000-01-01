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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:19.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль обстреляли ракетой с боеголовкой весом в 400 кг Палестинцы впервые применили самое страшное оружие сирийской гражданской войны - разработанную инженерами “Хизбаллы” ракету “Буркан”. Жители одного из н. п. на границе с Газой проснулись 13 ноября от мощнейшего взрыва.

Новая глава в истории Израиля: Госсекретарь США Майк Помпео 18 ноября заявил, что Администрация президента Дональда Трампа поменяла подход к поселениям в Иудее и Самарии и признала их законными.

Выборы: на что могут рассчитывать Биби, Ганц и Либерман Если в течение 23 ближайших дней депутаты Кнессета не сумеют сформировать коалицию, Израиль пойдет на третьи за год выборы. Страхи перед подобным сценарием велики, но основные игроки на политической арене - Нетаниягу, Ганц и Либерман, могут и кое-что заработать.

ЦАХАЛ начал неожиданные учения на севере Израиля Армия обороны Израиля 18 ноября начала неожиданные двухдневные военные учения в северном Израиле, в которых приняли участие большое количество самолетов, транспортных средств и военнослужащих.

Нетаниягу: правительство меньшинства порадует ХАМАС и Иран Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время экстренного заседания Правого блока предупредил, что формирование правительства меньшинства, поддерживаемого "Объединенным Арабским Списком", приведет в восторг ХАМАС и Иран.


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