Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Выборы: на что могут рассчитывать Биби, Ганц и Либерман Если в течение 23 ближайших дней депутаты Кнессета не сумеют сформировать коалицию, Израиль пойдет на третьи за год выборы. Страхи перед подобным сценарием велики, но основные игроки на политической арене - Нетаниягу, Ганц и Либерман, могут и кое-что заработать.
ЦАХАЛ начал неожиданные учения на севере Израиля Армия обороны Израиля 18 ноября начала неожиданные двухдневные военные учения в северном Израиле, в которых приняли участие большое количество самолетов, транспортных средств и военнослужащих.