18.11 23:05 MIGnews.com

ЕС в ответ США: а вот мы не признаем поселения

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Европейский союз раскритиковал позицию США о том, поселения на Западном берегу не нарушают норм международного права."Позиция Европейского союза в отношении израильской политики поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения о создании двух государств и перспективы прочного мира", – говорится в заявлении ЕС.Утверждается, что Евросоюз и впредь будет поддерживать возобновление "значимого процесса на пути к достижению договоренности о двух государствах", которое в Европе считают "единственным реалистичным и жизнеспособным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".