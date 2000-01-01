ЕС в ответ США: а вот мы не признаем поселения

Европейский союз раскритиковал позицию США о том, поселения на Западном берегу не нарушают норм международного права.
"Позиция Европейского союза в отношении израильской политики поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения о создании двух государств и перспективы прочного мира", – говорится в заявлении ЕС.
Утверждается, что Евросоюз и впредь будет поддерживать возобновление "значимого процесса на пути к достижению договоренности о двух государствах", которое в Европе считают "единственным реалистичным и жизнеспособным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".