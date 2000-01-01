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Нетаниягу: мы не иностранные колонизаторы в Иудее и Самарии | Фото:18.11 22:30   MIGnews.com

Нетаниягу: мы не иностранные колонизаторы в Иудее и Самарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствует заявление госсекретаря США Майка Помпео об изменении политики Вашингтона по отношению к поселениям на Западном берегу.

"Сегодня Соединенные Штаты пошли на важный шаг, который исправляет историческую ошибку. Администрация Трампа отвергла ложное утверждение о том, что израильские поселения в Иудее и Самарии по своей сути незаконны в рамках международного права. Политика США отражает историческую правду – еврейский народ не является иностранным колонизатором в Иудее и Самарии. На самом деле нас называют евреями, потому что мы народ Иудеи", – сказал Нетаниягу.

По его словам, административная политика президента США Дональда Трампа является правильной относительно того вопроса, когда утверждается, что те, кто категорически отрицал какую-либо правовую основу для поселений, "не только отрицают правду, историю и реальность, но и препятствуют достижению мира, который может быть достигнут только посредством прямых переговоров между сторонами".

"Израиль по-прежнему готов и желает вести мирные переговоры с палестинцами по всем вопросам об окончательном статусе в целях достижения прочного мира, но будет и впредь отвергать все аргументы, касающиеся незаконности поселений. Израиль глубоко признателен президенту Трампу, господину Помпео и всей администрации США за их твердую позицию в поддержку правды и справедливости и призывает все ответственные страны, которые надеются на продвижение мира, занять аналогичную позицию", – подчеркнул премьер-министра.


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