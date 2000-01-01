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Важный шаг к суверенитету Израиля на Западном берегу | Фото:18.11 22:06   MIGnews.com

"Важный шаг к суверенитету Израиля на Западном берегу"

Председатель регионального совета Биньямин Исраэль Ганц поблагодарил США за признание поселений на Западной берегу законными.

Он высоко оценил изменение политики Государственного департамента, передает The Times of Israel.

"Это важный шаг к суверенитету Израиля на Западном берегу. Мы приветствуем решение американского правительства признать право еврейского народа на поселение и строительство по всей Иудее и Самарии", – отметил он.

По словам Ганца, сейчас самое время объявить, что "правительство Израиля применяет израильские законы в Иудее и Самарии".

Мэр Эфрата Одед Ревиви также приветствовал заявление Помпео о смягчении своей позиции США в отношении поселений.

"Поселение не является преступлением или препятствием на пути к миру. Действия посла США Дэвида Фридмана отражают действительность и правовой статус поселений", – добавил он.


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