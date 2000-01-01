18.11 22:06 MIGnews.com

"Важный шаг к суверенитету Израиля на Западном берегу"

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Председатель регионального совета Биньямин Исраэль Ганц поблагодарил США за признание поселений на Западной берегу законными.Он высоко оценил изменение политики Государственного департамента, передает The Times of Israel."Это важный шаг к суверенитету Израиля на Западном берегу. Мы приветствуем решение американского правительства признать право еврейского народа на поселение и строительство по всей Иудее и Самарии", – отметил он.По словам Ганца, сейчас самое время объявить, что "правительство Израиля применяет израильские законы в Иудее и Самарии".Мэр Эфрата Одед Ревиви также приветствовал заявление Помпео о смягчении своей позиции США в отношении поселений."Поселение не является преступлением или препятствием на пути к миру. Действия посла США Дэвида Фридмана отражают действительность и правовой статус поселений", – добавил он.