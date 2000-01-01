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Лукашенко недоволен экономическими отношениями с Россией 18.11 19:05   MIGnews.com

Лукашенко недоволен экономическими отношениями с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что экономические отношения с Россией с каждым годом ухудшаются. Лукашенко недоволен тем, что Москва "подсовывает" каждый год новые условия.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии в очередной раз отметил, что он не намерен подписывать интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

"Самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал белорусский лидер.

Также Александр Лукашенко убедительно попросил журналистов не писать о возникновении военных союзов между Белоруссией и Россией. По словам президента, никаких военных альянсов с Россией республика не строит.


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