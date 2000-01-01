18.11 19:05 MIGnews.com

Лукашенко недоволен экономическими отношениями с Россией

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что экономические отношения с Россией с каждым годом ухудшаются. Лукашенко недоволен тем, что Москва "подсовывает" каждый год новые условия."Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии в очередной раз отметил, что он не намерен подписывать интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики."Самый главный принцип - суверенитет и независимость", - сказал белорусский лидер.Также Александр Лукашенко убедительно попросил журналистов не писать о возникновении военных союзов между Белоруссией и Россией. По словам президента, никаких военных альянсов с Россией республика не строит.