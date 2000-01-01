18.11 16:50 MIGnews.com

Египет рискует попасть под санкции США: в чем суть

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Египет рискует попасть под санкции Соединенных Штатов Америки из-за покупки российских истребителей Су-35.Об этом сообщил Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.Он уточнил, что под вопросом может оказаться и дальнейшее приобретение Египтом американского оборудования, а Каир знает об этих рисках.Тем временем, в совместном письме госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер призвали министра обороны Египта отменить сделку по покупке истребителей."Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит будущий обмен информацией и оказание военной помощи Египту", – цитирует соответствующее заявление The Wall Street Journal.Таким образом в Америке отреагировали на информацию, что РФ и Египет заключили контракт на поставку свыше двух десятков истребителей Су-35 и средств авиационного поражения на сумму около $2 млрд. Контракт вступил в силу в конце 2018 года, поставки могут начаться в 2020–2021 годах.