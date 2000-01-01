Египет рискует попасть под санкции США: в чем суть
Египет рискует попасть под санкции Соединенных Штатов Америки из-за покупки российских истребителей Су-35.
Об этом сообщил Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.
Он уточнил, что под вопросом может оказаться и дальнейшее приобретение Египтом американского оборудования, а Каир знает об этих рисках.
Тем временем, в совместном письме госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер призвали министра обороны Египта отменить сделку по покупке истребителей.
"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит будущий обмен информацией и оказание военной помощи Египту", – цитирует соответствующее заявление The Wall Street Journal.
Таким образом в Америке отреагировали на информацию, что РФ и Египет заключили контракт на поставку свыше двух десятков истребителей Су-35 и средств авиационного поражения на сумму около $2 млрд. Контракт вступил в силу в конце 2018 года, поставки могут начаться в 2020–2021 годах.