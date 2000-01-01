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Египет рискует попасть под санкции США: в чем суть | Фото:18.11 16:50   MIGnews.com

Египет рискует попасть под санкции США: в чем суть

Египет рискует попасть под санкции Соединенных Штатов Америки из-за покупки российских истребителей Су-35.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.

Он уточнил, что под вопросом может оказаться и дальнейшее приобретение Египтом американского оборудования, а Каир знает об этих рисках.

Тем временем, в совместном письме госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер призвали министра обороны Египта отменить сделку по покупке истребителей.

"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит будущий обмен информацией и оказание военной помощи Египту", – цитирует соответствующее заявление The Wall Street Journal.

Таким образом в Америке отреагировали на информацию, что РФ и Египет заключили контракт на поставку свыше двух десятков истребителей Су-35 и средств авиационного поражения на сумму около $2 млрд. Контракт вступил в силу в конце 2018 года, поставки могут начаться в 2020–2021 годах.


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