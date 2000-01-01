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Либерман: через два дня мы можем быть каждый сам за себя | Фото:18.11 15:40   MIGnews.com

Либерман: через два дня мы можем быть каждый сам за себя

Глава НДИ Авигдор Либерман объявил, что сделает все, чтобы было сформировано правительство национального единства в течение двух дней, пока не истечет срок мандата лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.

Об этом он сказал 18 ноября на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

"Если к полудню в среду мы не достигнем соглашения, то, насколько я понимаю, мы не смогли сформировать правительство единства. Тогда будет каждый сам за себя", – отметил он.

По словам Либермана, воскресные переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу прошли "по-деловому". Стороны не тратили время на обсуждения личных ссор.

Тем временем, Нетаниягу перед журналистами предположил, что еще есть надежда на Либермана.

"Не все потеряно. Я думаю, что есть еще надежда. У меня вчера была встреча с Авигдором Либерманом, хорошая встреча – и мы поговорим снова. Я не могу поверить, что Либерман поддержит такое правительство (меньшинства, -ред.), поддерживаемое сторонниками террора, которые хотят уничтожить страну", – отметил он.

По словам Нетаниягу, правительство национального единства – это то, что нужно стране в настоящее время, так как "в этот исторический момент мы должны выбирать между проклятием и благословением".


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