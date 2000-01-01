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Шакед: все еще есть путь к узкому правому правительству | Фото:18.11 13:01   MIGnews.com

Шакед: все еще есть путь к узкому правому правительству

"Ха Ямин ха Хадаш" и бывший министр юстиции Аелет Шакед уверены, что еще может быть достигнуто примирение между "НДИ" и законодателями харедим для формирования правого правительства. В понедельник, 18 ноября, беседуя с Аруц Шевой, Шакед обратила внимания на смягчения тона в общении между "Ликудом" и Авигдором Либерманом.

Она рассматривает это, в качестве позитивного признака на пути сближения в последнюю минуту перед назначением новых выборов.

"Изменения в разговоре "Ликуда" правильны. В настоящее время нет причин нападать на Либермана; вместо этого он должен рассматриваться как партнер. С самого начала я считала, что это правильный путь, и приложила большие усилия в этом направлении".

"Я думаю, что в ближайшие несколько дней будет найден путь для прогресса между Либерманом и харедим. На мой взгляд, различия между ними могут быть преодолены. Это просто вопрос выбора и доброй воли между двумя сторонами".

"Существует соглашение, с которым могут жить как харедим, так и Либерман. Это просто вопрос доброй воли и лидерства".

Бывшая министр юстиции добавила, что она составила всеобъемлющий компромиссный план по формированию правого правительства, в которое войдет "НДИ", но отказалась поделиться подробностями этого плана.

"Я подготовила очень всеобъемлющий план и передала его соответствующим сторонам. Если это будет обсуждаться в прессе, то это ни к чему не приведет. Поэтому на данный момент я держу это в тайне".

Что касается усилий "Ликуда" по достижению соглашения с "Кахоль Лаван" о формировании правительства национального единства, Шакед назвала такое соглашение "вариантом", но сказала, что предпочитает узкое правое правительство с Либерманом.

"Я также знаю, что премьер-министр пытается добраться до правительства единства, что тоже является вариантом. Но как руководитель с правой идеологией, я предпочитаю правое правительство, которое может проводить правую политику. Правительство единства, с другой стороны, является компромиссным правительством, и с ним будет трудно работать. Но это компромисс, основанный на результатах выборов, которые мы [возможно] должны принять", - продолжила Шакед.


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