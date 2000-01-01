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Гидеон Саар бросит вызов Биньямину Нетаниягу на праймеризе | Фото:18.10 10:04   MIGnews.com

Гидеон Саар бросит вызов Биньямину Нетаниягу на праймеризе

Гидеон Саар из "Ликуда" в четверг, 17 октября, пообещал бросить вызов премьер-министру Биньямину Нетаниягу как лидеру партии во время праймериза. "Личные нападки и клевета не изменят моего решения", - сказал Саар на празднике Суккот в Тель-Авиве. "Дни [первичных] выборов без конкуренции прошли".

Ранее в этом месяце Нетаниягу подумывал о проведении голосования за лидерство. Впоследствии премьер-министр отступил от предложение и вместо этого было проведено символическое голосование, где депутаты подтвердили свою поддержку Нетаниягу. Саар, тем не менее, подчеркнул, что он полностью поддержал Нетаниягу как лидера Ликуда и продолжит делать это, если мандат для формирование правительства перейдет Бенни Ганцу.

"Существует большая разница между поддержкой председателя движения и усилиями по делегитимизации демократической конкуренции в Ликуде", - сказал Саар. Он также выразил поддержку усилиям Нетаниягу по формированию "правительства широкого национального единства".


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