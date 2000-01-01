18.10 08:15 MIGnews.com

Ганц планирует создать правительство меньшинства

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц планирует пригласить представителей "НДИ" и "Ликуда" на переговоры о формировании правительства единства, если ему будет поручено создать коалицию на следующей неделе. Ганц не ожидает, что "Ликуд" явится на переговоры, однако, он надеется на Авигдора Либермана из "НДИ" для формирования правительства меньшинства.Об этом сообщает Israel Hayom.В отчете 13 канала говорится, что отсутствие на переговорах "Ликуда" даст повод Либерману обвинять партию Биньямина Нетаниягу в срыве правительства единства. После Либерман мог бы поддержать Ганца в попытке сформировать правительство меньшинства, поддерживаемое "НДИ" и Объединенным арабским списком.Недавно газета Israel Hayom выдвинула заявления о том, что "Кахоль Лаван" могут попытаться создать правительство меньшинства. При поддержке Объединенного арабского списка и "НДИ".Нетаниягу в четверг выдвинул Ганцу новое предложение присоединиться к правительству единства, в которое входят партия "Ликуд" премьера и его союзники по правому блоку. Это предложение было быстро отклонено Ганцем, который сказал, что Нетаниягу "не ищет единства, он хочет иммунитет".