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Эрдоган объявил об ожиданиях от США | Фото:18.10 22:05   MIGnews.com

Эрдоган объявил об ожиданиях от США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с США.

Об этом он рассказал в Twitter по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в нашем регионе, особенно в области создания зоны безопасности на севере Сирии", - написал он.

По словам Эрдогана, в ходе переговоров был затронут ряд двусторонних вопросов, в том числе создание зоны безопасности к востоку от Евфрата.

Ранее о переговорах рассказал Трамп, отметив, что Эрдоган отчитался ему о нарушении перемирия в Сирии, которое было установлено после переговоров с американской делегацией в Турции.

Анкара согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.


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