18.10 22:05 MIGnews.com

Эрдоган объявил об ожиданиях от США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с США.Об этом он рассказал в Twitter по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом."Я надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в нашем регионе, особенно в области создания зоны безопасности на севере Сирии", - написал он.По словам Эрдогана, в ходе переговоров был затронут ряд двусторонних вопросов, в том числе создание зоны безопасности к востоку от Евфрата.Ранее о переговорах рассказал Трамп, отметив, что Эрдоган отчитался ему о нарушении перемирия в Сирии, которое было установлено после переговоров с американской делегацией в Турции.Анкара согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.