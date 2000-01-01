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Эрдоган разразился новыми угрозами | Фото:18.10 18:36   MIGnews.com

Эрдоган разразился новыми угрозами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил продолжить наступление в Сирии, если не будут выполнены его условия.

Соответствующее заявление он сделал 18 октября, во время пресс-конференции в Стамбуле.

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября, - ред.), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но с еще большей решимостью", – отметил он.

По словам Эрдогана, Турция не собирается выводить свои силы из районов на севере Сирии, которые уже были заняты в результате операции.

Стоит отметить, что ранее с Эрдоганом встретилась делегация из США в лице госсекретаря Майка Помпео и Майка Пенса. Стороны пришли к выводу, что нужно установить перемирие в Сирии. Вашингтон и Анкара также условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.


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