18.10 18:36 MIGnews.com

Эрдоган разразился новыми угрозами

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил продолжить наступление в Сирии, если не будут выполнены его условия.Соответствующее заявление он сделал 18 октября, во время пресс-конференции в Стамбуле."Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября, - ред.), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но с еще большей решимостью", – отметил он.По словам Эрдогана, Турция не собирается выводить свои силы из районов на севере Сирии, которые уже были заняты в результате операции.Стоит отметить, что ранее с Эрдоганом встретилась делегация из США в лице госсекретаря Майка Помпео и Майка Пенса. Стороны пришли к выводу, что нужно установить перемирие в Сирии. Вашингтон и Анкара также условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.