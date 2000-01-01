18.10 18:02 MIGnews.com

Нетаниягу: Ганц ставит безопасность Израиля под угрозу

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что создание лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем правительства меньшинства при внешней поддержке преимущественно арабских партий поставит под угрозу безопасность Израиля.Об этом сообщает The Times of Israel. По словам Нетаниягу, Ганц отклонил его предложения о создании правительства единства."Создание правительства меньшинства, которое опирается на "Объединенный Список", является антисионистским актом, который ставит под угрозу нашу безопасность", – подчеркнул он.Кроме того, Нетаниягу обвинил Аймана Уда и Ахмада Тиби в поддержке палестинского террора и "Хизбаллы", а Лапида и Либермана – в "удерживании Ганца в заложниках" собственных амбиций.