18.10 14:12 MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу не понимает - люди хотят перемен

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Председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу вернуть мандат на формирование правительства, назвав его усилия по созданию коалиции "пустой тратой времени". Выступая на мероприятии, организованном региональным советом Эмек-ха-Ярден в Наараиме в пятницу, 18 октября, Ганц объяснил, почему он отклонил соглашение Нетаниягу о создании правительства единства."Любой, кто прочитал подробности вчерашнего предложения, наверняка поймет, что на самом деле оно не предлагало истинного партнерства, а было просто еще одним приглашением для "Кахоль Лаван", крупнейшей партии в Кнессете, стать второстепенным партнером Нетаниягу в правительстве.""По сути, это заставило бы нас выступать в роли пожарных и тушить пламя, оставленное правительством до выборов в 21-й Кнессет". Ганц добавил, что выборы в прошлом месяце были "запросом на перемены"."В лучшем случае [предложение Ликуда] - это ротация; в худшем случае это руководство, которое не усвоило стремление нации, выраженное на последних выборах, к переменам. Мы находимся в стране, которая сейчас в заложниках, в системе которой ничего не работает".Лидер "Кахоль Лаван" снова обратился к Нетаниягу с требованием вернуть мандат на формирование нового правительства президенту Реувену Ривлину. "Каждый проходящий день - пустая трата времени. Верните мандат президенту, чтобы я смог сформировать правительство либерального национального единства".