18.10 11:35 MIGnews.com

Израиль надеется на освобождение Иссахар к приезду Путина

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Израиль надеется, что Наам Иссахара будет освобождена к приезду президента России Владимира Путина в Иерусалим в начале следующего года. Сообщает высокопоставленный чиновник МИДа в пятницу, 18 октября. Наам Иссахар, 26 лет, была приговорена на прошлой неделе к семи с половиной годам лишения свободы за предполагаемую контрабанду наркотиков.Израиль осудил приговор как несоразмерный и официально потребовал ее освобождения. "Мы надеемся, что дело Наам Иссахары завершится положительным итогом визита президента России в Израиль в январе и тем, что мы увидим Наам дома", - заявил представитель МИДа на новостном сайте Ynet. Путин сказал, что планирует посетить Израиль в январе, чтобы принять участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим, а также принять участие в открытии памятника в честь советских солдат, сражавшихся и павших в осаде Ленинграда."На данный момент дело Наам Иссахары является своего рода темным облаком над отношениями между странами", - сказал чиновник. "Наши связи с Россией - без ущерба для семьи [Иссахар] - очень важны, и в повестке дня таких отношений, как ситуация в Сирии, есть очень важные вещи"."Мы ни разу не получили ни в посольстве в Москве, ни в министерстве иностранных дел в Иерусалиме никаких сообщений от российской стороны о возможности сделки между Наам и Алексеем Бурковым. Если это произойдет, оно будет подниматься по разным каналам", - сказал чиновник.Бурков, IT-специалист, который был арестован в Израиле в 2015 году по запросу Интерпола, разыскивается в США по обвинению в хищениях в крупной схеме кредитных платежей. Израиль готовит его для экстрадиции.Семья Иссахар должна была встретиться в пятницу с министром юстиции Амиром Охана, чтобы обсудить ее дело. Во вторник премьер-министр Биньямин Нетаниягу направил Путину официальную просьбу о помиловании Иссахар. Москва заявила, что российский лидер рассмотрит эту просьбу.