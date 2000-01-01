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ЕС одобрил введение санкций против Турции | Фото:18.10 10:47   MIGnews.com

ЕС одобрил введение санкций против Турции

Европейский союз ввел ряд ограничительных мер против причастных к буровым работам в исключительной экономической зоне Кипра. Лидеры стран-членов ЕС ввели ряд санкций против Турции, об этом говорится в итогах саммит ЕС.

"ЕС одобряет решение Совета, принятое в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра, и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в заявлении.

Все физические и юридические лица, ответственные за незаконную добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье, попадут под санкции.


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