18.10 10:47 MIGnews.com

ЕС одобрил введение санкций против Турции

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Европейский союз ввел ряд ограничительных мер против причастных к буровым работам в исключительной экономической зоне Кипра. Лидеры стран-членов ЕС ввели ряд санкций против Турции, об этом говорится в итогах саммит ЕС."ЕС одобряет решение Совета, принятое в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра, и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в заявлении.Все физические и юридические лица, ответственные за незаконную добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье, попадут под санкции.