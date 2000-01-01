18.10 09:36 MIGnews.com

Virgin Hyperloop потеряла саудовский миллиард

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Саудовская Аравия объявила о том, что отменяет свое решение вложить в проект Virgin Hyperloop One один миллиард долларов.Это стало реакцией на решение главы Virgin Group Ричарда Брэнсона, вслед за многими другими, о бойкоте экономической конференции “Давос в Пустыне”, организованной саудовским Фондом Инвестиционных Инициатив Будущего.Причиной бойкота является скандал вокруг исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. турецкие власти уверены в том, что Хашогги был убит в саудорвском консульстве.Ранее о своем отказе участвовать в саудовском “Давосе” заявили JPMorgan CEO и Uber.Virgin Hyperloop One показала первый прототип поезда будущего в начале текущего года. Саудия была одним из важнейших инвесторов проекта, который должен был “привести технологии четвертого поколения в королевство”.Пресс-представитель заявил, что у компании “нет подписанного контракта” с Саудией, и потому она не проинформирована “об отмене контракта”.