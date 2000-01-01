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Дан Маргалит расстегивал штаны перед Орли Азулай 18.10 09:04   MIGnews.com

Дан Маргалит расстегивал штаны перед Орли Азулай

В израильской прессе продолжает раскручиваться скандал вокруг одного из ветеранов израильской журналистики, Дана Маргалита.

Маргалита обвинил в секс-атаках, совершенных много лет назад пять женщин, рассказавших о своих страданиях газете Гаарец.

Теперь к ним присоединилась 65-летняя журналистка Едиот Ахронот Орли Азулай.

Орли Азулай утверждает, что 26 лет назад в студии шоу Пополитика, Маргалит, ведущий программы, расстегнул штаны и попытался ее изнасиловать. Орли спаслась только благодаря “агрессивному сопротивлению”.

Орли вспоминает о пережитом ужасе: “Он расстегнул ширинку и достал то, что у него там было. Он навалился на меня - и тогда он был толще и сильнее, чем сейчас. Он был на 15 лет меня старше. Только чудом мне удалось вырваться. Он бежал за мной и кричал: Плохая девчонка! Плохая девчонка! Эти крики звеняту меня в ушах и по сей день”.

Орли  говорит, что решилась разоблачить давние злодеяния Маргалита “благодаря моим сестрам Хане Ким и Орит Шохам, которые не побоялись рассказать о том, что произошло с ними”. Орли говорит: “Мы делаем это не ради нас, но ради наших детей и внуков, чтобы они не стали сексуальными объектами и игрушками”.


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