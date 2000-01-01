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После ночи в убежищах: юг Израиля возвращается к `рутине` 18.10 07:30   MIGnews.com

После ночи в убежищах: юг Израиля возвращается к "рутине"

Командование службы тыла отменило ограничения на гражданских, введенные после ракетного обстрела Беэр-Шевы 17 октября. Юг Израиля возвращается к “нормальной жизни”.

Армия разрешила проводить в полном объеме занятия в школах и в детских садах в Беэр-Шеве и на территориях, граничащих с Газой.

Региональный совет Шаар Ха-Негев разослал жителям следующее сообщение: “После короткого но напряженного ожидания мы рады вам сообщить, что после оперативной оценки армии, было решено вернуться  к полной нормальности”.

Совет заявил, что школьные занятия и весь учебный процесс будет осуществляться как обычно.


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