18.10 07:30 MIGnews.com

После ночи в убежищах: юг Израиля возвращается к "рутине"

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Командование службы тыла отменило ограничения на гражданских, введенные после ракетного обстрела Беэр-Шевы 17 октября. Юг Израиля возвращается к “нормальной жизни”.Армия разрешила проводить в полном объеме занятия в школах и в детских садах в Беэр-Шеве и на территориях, граничащих с Газой.Региональный совет Шаар Ха-Негев разослал жителям следующее сообщение: “После короткого но напряженного ожидания мы рады вам сообщить, что после оперативной оценки армии, было решено вернуться к полной нормальности”.Совет заявил, что школьные занятия и весь учебный процесс будет осуществляться как обычно.