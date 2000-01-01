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18.10 17:08   MIGnews.com

Израиль и США создали ханукальную марку

Почта Израиля и Почтовая служба США представили совместно созданную марку, которая приурочена семидесятилетию с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Об этом в четверг, 18 октября сообщает The Times of Israel.

Марка с ханукальным мотивом была одновременно представлена в синагоге в Туро в Ньюпорте, Лонг-Айленд, США (старейшей синагоге в Соединенных Штатах Америки), и в Американском центре в Иерусалиме.

"Марка с изображением меноры является символом совместный ценностей и культурной близости США и Израиля", - сказал посол США Дэвид Фридман, который присутствовал на церемонии презентации марки.

Кроме того, церемонию в Иерусалиме посетил министр связи Аюб Кара.

По данным издания, в Израиле стоимость новой марки составит 8,3 шекеля.

Стоит отметить, что первая совместная ханукальная марка была создана США и Израилем в 1996 году.


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