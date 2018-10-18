Македония и НАТО начали переговоры о вступлении в Альянс

"Македония начала официальные переговоры о присоединении к НАТО в штаб-квартире блока в Брюсселе, где члены Комитета по интеграции НАТО и Рабочий комитет Македонии по интеграции в НАТО собрались для двухдневных консультаций", - говорится в сообщении.
Напомним, что работа над процессом вступления Македонии началась в июле после официального приглашения Альянса на брюссельском саммите.
30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан назвал результаты завершившегося в Македонии референдума "существенной поддержкой Преспанского соглашения" с Грецией