18.10 22:31 MIGnews.com

Лапид призвал к ударам по домам лидеров ХАМАСа

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Дома Яхьи Синвара и Исмаила Хании должны выглядеть так же, как и дом семьи из Беэр-Шевы!Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид навестил семью, дом которой пострадал от ночного обстрела."Точно так, как выглядит этот дом, должны выглядеть дома Яхьи Синвара и Исмаила Хании, но не дом семьи, в котором мать, чудом успела спрятать трех своих детей в защищенной комнате. У ЦАХАЛа есть все возможности и нужно их использовать. ХАМАС должен заплатить за все сполна. То, что мы видим сегодня – это результат почти пятилетнего бездействия правительства. Правительство не может решить, как себя вести в той или иной ситуации, и в результате – политику ему и ЦАХАЛу диктует очередная, запущенная по нашей территории, ракета. В результате – Абу Мазен приводит нас к войне против желания израильского правительства. Премьер-министр должен рассказать, что он планирует делать в Газе и прекратить прятаться за никому не нужные споры между Беннетом и Либерманом, и взять на себя ответственность за происходящее. Точно так же, как он умеет зарабатывать очки за успехи, пусть научится отвечать и за поражения. Нужно начать процесс, как я ему предлагал еще четыре года назад, восстановления сектора Газа в обмен на полное разоружение и проявить более жесткие действия относительно ХАМАСа. В этом вопросе я занимаю более правую позицию, нежели нынешнее правительство", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в ходе своего визита в Беэр-Шеву.пресс-служба фракции "Еш Атид"