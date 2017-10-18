Израильтяне убивают жен: фейк ньюс медиа и левых

Журналист Гиль Ронен опубликовал статью на сайте Аруц Шева, в которой разоблачает новую истерическую кампанию левых и прессы о “войне против женщин”.
Наша пресса известна своим умением сделать все, что возможно и невозможно ради того, чтобы люди побыстрее забыли об очередном кровавом террористическом злодеянии. Но когда речь заходит об “убийствах на романтической почве”, она делает нечто совершенно противоположное. Раздувает, преувеличивает, разжигает ненависть и истерию.
На прошлой неделе мы видели, как эта машина фейк-ньюс заработала на полную мощность - после убийства двух женщин в Нетании. Медиа и депутаты Кнессета начали на каждом углу кричать о “десятках” убитых в этом году женщин - и никто их не поправил.
בשעה זו נערכות עצרות במוקדים רבים ברחבי הארץ, במחאה על גל האלימות נגד נשים. במהלך העצרת המרכזית בתל אביב, הפריחו נשות נעמת כ-500 בלונים שקופים עם הכיתוב ״זעקת הנשים השקופות״. עצרות נוספות מתקיימות בירושלים, חיפה, עכו וערים נוספות @maya_aidan
На видео: глава неправительственной женской организации Наамат Гила Валух вещает о том, что "год еще не закончился, но убиты уже двадцать женщин" и требует, чтобы "правительство проснулось и приняло срочные меры" — но не говорит , какие.
В этом году шесть женщин были убиты мужьями или бывшими партнерами. Один мужчина был убит женой. Вы можете проверить это сами на страницах газеты Гаарец, которая ведет очень точный подсчет - согласно датам и причинам.
Каждое такое убийство - страшная потеря, но горькая правда в том, что здесь нет ничего экстраординарного: такие убийства всегда были и всегда будут. Пропорция таких убийств в Израиле, в сравнении с другими странами очень мала. Те убийцы, которые не совершили самоубийства, получают пожизненное заключение , или надолго оказываются в психбольнице. И больше об этой проблеме, в принципе, нечего сказать: в Израиле нет войны между мужчинами и женщинами. Такая война существует лишь в воображении феминисток.
По данным Гаарец. в этом году в Израиле убиты родственниками 15 женщин. В это число входят две женщины, убитые дочерьми, и тяжело больная 91-летняя женщина, убитая сыном, который после этого намеревался совершить самоубийство, две сестры, убитые психически больным братом и другие странные и трагические случаи. Это противоречит цифрам, распространяемым представителями женских организаций - и эти цифры всегда выше реальных, но они продолжают лгать - ради того, чтобы создать атмосферу войны. Войны, главным образом, против еврейского мужчины.
Мы писали на эту тему несколько раз. Каждый год мы сверяем с полицией количество женщин, убитых мужьями. Криминальный репортер на радио Галей ЦАХАЛ сообщил, что в этом году 20 женщин были убиты мужьями. Это - в три раза больше, чем на самом деле. Эта же цифра позднее была повторена в выпусках новостей. Мы спросили криминального репортера, откуда у него такие цифры. Мы спросили также и редактора выпуска новостей. Ответа нет.
Другие СМИ действуют также, депутат Мейрав Михаэли говорит о том, что “десятки” женщин убиты мужьями Почему? Для Михаэли убийства в Нетании - лишь еще одна возможность пропаганды своих идей об опасности и вреде “нуклеарной семьи”, которая создает “полное доминирование мужчина над женщинами, которых они называют своими женами. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Срам и влагалище. Член Кнессета требует отмены института семьи".
Они хотят, чтобы женщины ненавидели мужчин. Они хотят, чтобы мы любили наших врагов. Они хотят похоронить уверенность в том, что наши мужчины смогут разгромить наших врагов. И это им удается.