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Хайфа: кандидата от Аводы сняли с выборов 18.10 12:07   MIGnews.com

Хайфа: кандидата от Аводы сняли с выборов

Окружной суд Хайфы снял с выборов кандидата в мэры города от Аводы Эйнат Калиш Ротем.

Причиной является то, что Авода представила на выборы два списка кандидатов - Эйнат Калиш Ротем и генерального секретаря партии Исраэля Савьона.

Президент суда, Рон Шапира заявил, что Авода прямо нарушила закон о выборах. Такое же мнение ранее высказало министерство юстиции.

В постановлении суда говорится: “Партия действовала нечестно, представив на выборы два списка, и не ответила на запросы предвыборной комиссии”.

Авода заявила, что “речь идет о технической ошибке” и выразила намерение оспорить решение суда в БАГАЦе.


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