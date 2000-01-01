18.10 12:07 MIGnews.com

Хайфа: кандидата от Аводы сняли с выборов

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Окружной суд Хайфы снял с выборов кандидата в мэры города от Аводы Эйнат Калиш Ротем.Причиной является то, что Авода представила на выборы два списка кандидатов - Эйнат Калиш Ротем и генерального секретаря партии Исраэля Савьона.Президент суда, Рон Шапира заявил, что Авода прямо нарушила закон о выборах. Такое же мнение ранее высказало министерство юстиции.В постановлении суда говорится: “Партия действовала нечестно, представив на выборы два списка, и не ответила на запросы предвыборной комиссии”.Авода заявила, что “речь идет о технической ошибке” и выразила намерение оспорить решение суда в БАГАЦе.