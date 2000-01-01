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`Операции в Газе не будет - кабинет боится расследований` 18.10 11:18   MIGnews.com

"Операции в Газе не будет - кабинет боится расследований"

После того, как военно-политический кабинет не принял решения о масштабной операции в Газе член Кнессета от Ликуда Давид Битан выступил с резкой критикой действий правительства в эфире второго канала израильского ТВ.

Битан заявил: “Операцию не проводят из-за начальника Генштаба. Он советник кабинета по безопасности и на заседаниях от него не слышат “правильной музыки”. Кабинет боится комиссий по расследованию. и министр не хотят принимать решений, которые противоречат позиции начальника Генштаба. Все боятся того, что случится в будущем, но совершенно ясно - так дальше продолжаться не может”.

В шоу принимал участие бывший пресс-представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Ави Бенайяху. Он заявил: “Вы не только политический деятель, который воспользовался тем, что человек в форме не может вам ответить. Вы подстрекаете против начальника Генштаба, который не является подручным взрывником Нетаниягу. Если премьер-министр представит стратегию, военные готовы служить политической цели. Более того, можно начать военную операцию, даже если военные против, и такие прецеденты уже были”.


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