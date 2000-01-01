18.09 18:55 MIGnews.com

Путин требует тщательного расследования атак против Саудии

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом на тему атаки Saudi Aramco.Путин призвал к тщательному расследованию происшествия."Обсуждена ситуация в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии. Президент России выразил озабоченность на этот счёт и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего", — говорят в пресс-службе Кремля.Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Сальман Аль Сауд заявил, что сократившиеся после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, полностью восстановлены."За последние два дня причинённый ущерб был устранён, восстановлено более половины от уровня производства до атак", — сказал он.