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Путин призвал к тщательному расследованию атаки дронов 18.09 18:55   MIGnews.com

Путин требует тщательного расследования атак против Саудии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом на тему атаки Saudi Aramco.

Путин призвал к тщательному расследованию происшествия.

"Обсуждена ситуация в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии. Президент России выразил озабоченность на этот счёт и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего", — говорят в пресс-службе Кремля.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Сальман Аль Сауд заявил, что сократившиеся после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, полностью восстановлены.

"За последние два дня причинённый ущерб был устранён, восстановлено более половины от уровня производства до атак", — сказал он.


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