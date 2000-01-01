18.09 22:46 MIGnews.com

Новый генсек СЕ приступила к работе

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Избранный генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич приступила к выполнению своих непосредственных обязанностей.Во время голосования она получила в свою поддержку 156 голосов.Новый генсек СЕ до своего избрания в июне 2019 года на эту высокую должность была вице-премьер-министром и главой МИД Хорватии. Также она является членом правоконсервативной партии Хорватское демократическое содружество.До Пейчинович-Бурич Совет Европы возглавлял Турбьорн Ягланд. Он находился на этом посту на протяжении 10 лет.