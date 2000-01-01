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Турция может вернуть до 3 миллионов беженцев в Сирию | Фото:18.09 14:30   MIGnews.com

Турция может вернуть до 3 миллионов беженцев в Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что около трех миллионов сирийских беженцев могут быть возвращены в "безопасную зону" на севере Сирии. В Турции проживает более 3,6 миллиона сирийских беженцев - это самое большое число в мире.

Работая с Соединенными Штатами, турецкие силы стремятся расчистить северную часть Сирии, отчасти для того, чтобы оттолкнуть курдских повстанцев от границ, а также для содействия возвращению беженцев. В случае успеха "мы сможем разместить, в зависимости от глубины безопасной зоны, от двух до трех миллионов сирийских беженцев, которые в настоящее время находятся в Турции и Европе", - говорит Эрдоган в телевизионном выступлении.

Он призывает к "гораздо большей поддержке" со стороны Европы в реализации этого плана.


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