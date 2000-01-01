18.09 12:32 MIGnews.com

Корбин пообещал сохранить нейтралитет по Brexit

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Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании, заявил, что его партия сохранит нейтралитет, если будет проведен второй референдум по Brexit. Лейбористы пообещали, что если они победят на следующих выборах, то предложат новый референдум о выходе из ЕС."Только правительство лейбористов могло бы покончить с кризисом Brexit, вернув решение по нему обратно людям, – пишет Корбин в статье в The Guardian. – Мы дадим людям окончательное решение по Brexit".Он добавил: "Я, как Премьер-министр, обязуюсь выполнять все, что люди решат на голосовании".Лейбористскую партию обвинили в неоднозначной позиции в этом вопросе, поскольку она пытается сохранить избирателей в обоих лагерях. "Мы – единственная партия в Великобритании, готовая довериться народу Великобритании, который примет решение", – пишет Корбин.Первый шотландский министр Никола Осетрин, лидер Шотландской национальной партии (SNP), прокомментировал такую позицию в Твиттере: "Оставаться нейтральным по отношению к Brexit – это позорное отречение от руководства".