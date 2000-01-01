Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Корбин пообещал сохранить нейтралитет по Brexit | Фото:18.09 12:32   MIGnews.com

Корбин пообещал сохранить нейтралитет по Brexit

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании, заявил, что его партия сохранит нейтралитет, если будет проведен второй референдум по Brexit. Лейбористы пообещали, что если они победят на следующих выборах, то предложат новый референдум о выходе из ЕС.

"Только правительство лейбористов могло бы покончить с кризисом Brexit, вернув решение по нему обратно людям, – пишет Корбин в статье в The Guardian. – Мы дадим людям окончательное решение по Brexit".

Он добавил: "Я, как Премьер-министр, обязуюсь выполнять все, что люди решат на голосовании".

Лейбористскую партию обвинили в неоднозначной позиции в этом вопросе, поскольку она пытается сохранить избирателей в обоих лагерях. "Мы – единственная партия в Великобритании, готовая довериться народу Великобритании, который примет решение", – пишет Корбин.

Первый шотландский министр Никола Осетрин, лидер Шотландской национальной партии (SNP), прокомментировал такую позицию в Твиттере: "Оставаться нейтральным по отношению к Brexit – это позорное отречение от руководства".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:49
В Тель-Авиве откроется центр квантовых исследований
12:31
"Ямина – идиоты, Бен Гвир – идиот, третий раунд неизбежен"
12:30
Мужа Заворотнюк заметили в клинике, где лежит актриса  
12:05
Барак предложил Ганцу создать коалицию
11:33
Рухани: Атака на саудовские НПЗ – это предупреждение
11:08
Айман Уда: Абу Яир, за подстрекательство придется платить!
11:04
Ганц: Мы дадим Израилю хорошее правительство единства
10:49
Саудовской Аравии посоветовали купить российские системы ПВО
10:39
Триумф Либермана в Ашдоде
10:21
В Тель-Авиве с большим отрывом лидирует Кахоль Лаван
10:12
Либерман выступил с требованиями для новой коалиции
10:09
На выборах в Иерусалиме победили харедим
09:58
ЦИК: все голоса подсчитаны, результаты – после полудня
09:21
"Не сломленный": Бен Гвир обвинил правые партии в провале
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus