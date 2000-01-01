18.09 11:04 MIGnews.com

Ганц: Мы дадим Израилю хорошее правительство единства

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отреагировал в среду, 18 сентября, на первоначальные результаты выборов. Выступая перед своим домом, Ганц сказал: "Мы подождем, чтобы увидеть истинные результаты. И мы желаем народу Израиля хорошего правительства единства".Во вторник вечером Ганц сказал членам партии: "Начиная с сегодняшнего вечера, мы работаем над созданием правительства широкого единства, которое будет выражать пожелания большинства людей и общества. Правительство, которое устанавливает приоритеты – таковым и должно быть! В ближайшие дни и недели мы будем действовать с желанием вернуть израильское общество в нужное русло и исполнить волю народа".Ганц не захотел встречаться с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Однако он уже говорил с председателем Объединенного арабского списка Айманом Уда, чья партия, по предварительным результатам, получила двенадцать мест, о вступлении в следующее правительство."Вчера вечером мне позвонил председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, и сегодня мы сядем и решим, в каком направлении мы пойдем, – сказал в среду утром Уда. – Мы хотим заменить правительство Нетаниягу, но в то же время мы ни у кого не находимся в кармане".