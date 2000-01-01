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Нетаниягу приказал остановить `закон facebook` 18.07 09:34   MIGnews.com

Нетаниягу приказал остановить "закон facebook"

Второй канал израильского ТВ сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение остановить процесс принятия закона facebook.

Закон дает государству право удалять из социальных сетей страницы и посты пропагандирующие терроризм и разжигающие национальную рознь.

Нетаниягу минувшей ночью вызвал к себе министра юстиции Аелет Шакед и министра общей безопасности Гилада Эрдана и приказал им снять закон с повестки дня - несмотря на то, что он уже одобрен во втором и третьем чтениях.

По версии источников, близких к Нетаниягу, тот в последние дни обнаружил, что закон “принял чудовищные пропорции” и угрожает принципу свободы слова.

Согласно формулировкам закона суд, среди прочего, может обязать поисковые машины вроде google запретить индексировать и показывать в строке поиска контент ставший субъектом судебного запрета. Государство может потребовать от суда, чтобы решение по подобного рода контенту было принято в течение 48 часов.
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