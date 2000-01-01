Премьер-министр Венгрии направляется в Израиль

Отметим, что этот визит станет первым посещением Виктором Орбаном Еврейского Государства по итогам прошлогоднего визита в Будапешт премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Поездка является ярким свидетельством растущих связей между Нетаниягу и главой венгерского правительства, которого в ЕС и за пределами блока считают символом возрождения националистических движений в Европе.
Уточняется, что европейский гость посетит Стену Плача и Мемориальный музей Катастрофы "Яд ва-Шем".
По данным издания, Орбан, который едет в Израиль со своим министром иностранных дел, Петером Сийярто, приземлится в аэропорту Бен-Гуриона этим вечером и сразу же отправится в Иерусалим, чтобы встретиться в Кнессете с министром регионального сотрудничества Цачи Ханегби.