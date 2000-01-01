18.07 08:41 MIGnews.com

Яадут А-Тора передумала уходить из коалиции

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Совет Мудрецов Торы ультраортодоксальной партии Яадут А-Тора проинструктировал своих представителей в Кнессете о том, что они должны “отложить” свой выход из правящей коалиции.Лидер фракции в Кнессете, заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман, ранее угрожал уйти в отставку в знак протеста против принятия поправок к закону о призыве.Выход из коалиции отложен на месяц. Лицман и его товарищи уйдут в отставку 12 августа если до этого времени БАГАЦ не разрешит государству продлить действие существующей версии закона.