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Иран угрожает начать обогащать уран с новой силой | Фото:18.07 08:39   MIGnews.com

Иран угрожает начать обогащать уран с новой силой

Иран начнет обогащать уран на новом уровне, если с Европой не удастся договориться о спасении ядерной сделки, сказал во вторник высокопоставленный чиновник, передает The Times of Israel.

"Конечно, мы предприняли некоторые меры, чтобы подготовить почву для увеличения уровня обогащения в конечном итоге, если придется, и если переговоры с европейцами потерпят неудачу", - заявил пресс-секретарь вице-президента Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди на пресс-конференции в Тегеране.

"Само собой, мы продолжаем выполнять свои обязательства на основании СВПД", - отметил чиновник. – "Но в то же время мы готовимся, учитывая все сценарии".

Напомним, в мае Соединенные Штаты об’явили о выходе из ядерного соглашения 2015 года, пригрозив мировым компаниям санкциями в случае, если они будут продолжать сотрудничать с Тегераном.
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