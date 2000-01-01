Иран угрожает начать обогащать уран с новой силой

Иран начнет обогащать уран на новом уровне, если с Европой не удастся договориться о спасении ядерной сделки, сказал во вторник высокопоставленный чиновник, передает The Times of Israel.
"Конечно, мы предприняли некоторые меры, чтобы подготовить почву для увеличения уровня обогащения в конечном итоге, если придется, и если переговоры с европейцами потерпят неудачу", - заявил пресс-секретарь вице-президента Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди на пресс-конференции в Тегеране.
"Само собой, мы продолжаем выполнять свои обязательства на основании СВПД", - отметил чиновник. – "Но в то же время мы готовимся, учитывая все сценарии".
Напомним, в мае Соединенные Штаты об’явили о выходе из ядерного соглашения 2015 года, пригрозив мировым компаниям санкциями в случае, если они будут продолжать сотрудничать с Тегераном.