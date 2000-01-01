18.07 15:11 MIGnews.com
Мэй пригрозила досрочными выборами
Премьер-министр Британии Тереза Мэй пригрозила членам Консервативной партии, которые выступают против её плана по брекситу, досрочными выборами, если они не поддержат её. Об этом сообщили The Тimes
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Отмечается, что подобное предупреждение консерваторы получили за несколько минут до голосования в палате общин по поводу выхода Великобритании из таможенного союза ЕС после реализации брексита.
Как пишет издание, в итоге план Мэй получил поддержку большинства членов парламента, опередив противников на шесть голосов. При этом против стратегии премьера выступили 12 консерваторов.
Ранее Мэй назвала свой вариант выхода страны из состава Европейского союза единственно верным.
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