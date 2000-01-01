19.07 12:50 MIGnews.com

МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал ЕС перейти к практическим мерам по сохранению иранской ядерной сделки. Об этом он заявил в интервью Euronews."Она (Европа — ред.) должна быть активнее в решении проблем мира, региональной и глобальной безопасности, а также в развитии международного сотрудничества и диалога", — отметил министр.По его словам, Ирану от Европы требуется, кроме политического решения, работа этих мер "в реальной жизни"."Не просто на бумаге, не просто в виде слов, а в банковском секторе, в инвестициях, в энергетике, в транспорте, в малом и среднем бизнесе", — цитирует RT слова Зарифа.При этом он добавил, что иранская сторона намерена продолжать сотрудничество с Россией и Сирией на Ближнем Востоке.