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youtube19.07 12:50   MIGnews.com

МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал ЕС перейти к практическим мерам по сохранению иранской ядерной сделки. Об этом он заявил в интервью Euronews.

"Она (Европа — ред.) должна быть активнее в решении проблем мира, региональной и глобальной безопасности, а также в развитии международного сотрудничества и диалога", — отметил министр.

По его словам, Ирану от Европы требуется, кроме политического решения, работа этих мер "в реальной жизни".

"Не просто на бумаге, не просто в виде слов, а в банковском секторе, в инвестициях, в энергетике, в транспорте, в малом и среднем бизнесе", — цитирует RT слова Зарифа.

При этом он добавил, что иранская сторона намерена продолжать сотрудничество с Россией и Сирией на Ближнем Востоке.
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