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youtube18.07 19:57   MIGnews.com

Турция отменила введенный в 2016 году режим ЧП

В Турции отменили режим чрезвычайного положения, введённый в стране в 2016 году, после попытки государственного переворота.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен завершать борьбу с "предполагаемыми террористами", в частности, с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — FETO.

Также сообщается, что в период с 2016 года по настоящее время в результате проводимой властями страны политики по отношению к лицам, предположительно относящимся к FETO, были уволены более 130 тыс. государственных служащих Турции, пишет RT.

Более 18 тыс. из них были уволены в преддверии инаугурации Эрдогана 9 июля.
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