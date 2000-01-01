18.07 19:57 MIGnews.com

Турция отменила введенный в 2016 году режим ЧП

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В Турции отменили режим чрезвычайного положения, введённый в стране в 2016 году, после попытки государственного переворота.Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен завершать борьбу с "предполагаемыми террористами", в частности, с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — FETO.Также сообщается, что в период с 2016 года по настоящее время в результате проводимой властями страны политики по отношению к лицам, предположительно относящимся к FETO, были уволены более 130 тыс. государственных служащих Турции, пишет RT.Более 18 тыс. из них были уволены в преддверии инаугурации Эрдогана 9 июля.