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Репатрианта, убившего своего насильника, скоро освободят18.07 19:36   MIGnews.com

Репатрианта, убившего своего насильника, скоро освободят

Репатриант Йонатан Хейло, который отбывает 12-летний срок за убийство, может вскоре выйти на свободу. Прокуратура сняла возражения против его досрочного освобождения в среду, 18 июля, получив на это санкцию государственного прокурора Шая Ницана.

В ближайшее воскресенье, состоится очередное заседание комиссии по досрочному освобождению заключенных. Ожидается, что судьи примут решение досрочно освободить Хейло.

Напомним, репатриант из Эфиопии был осужден за совершенное убийство Ярона Эйлина в 2010 году в Нетании. Эйлин вымогал у него деньги и дважды изнасиловал Хейло. После совершения убийства мужчина через пару дней сам сдался полиции.

Изначально израильтянин был приговорен к 20 годам тюремного заключения, но в 2016 году Верховный суд сократил срок его заключения до 12 лет.
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