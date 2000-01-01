18.07 19:36 MIGnews.com

Репатрианта, убившего своего насильника, скоро освободят

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Репатриант Йонатан Хейло, который отбывает 12-летний срок за убийство, может вскоре выйти на свободу. Прокуратура сняла возражения против его досрочного освобождения в среду, 18 июля, получив на это санкцию государственного прокурора Шая Ницана.В ближайшее воскресенье, состоится очередное заседание комиссии по досрочному освобождению заключенных. Ожидается, что судьи примут решение досрочно освободить Хейло.Напомним, репатриант из Эфиопии был осужден за совершенное убийство Ярона Эйлина в 2010 году в Нетании. Эйлин вымогал у него деньги и дважды изнасиловал Хейло. После совершения убийства мужчина через пару дней сам сдался полиции.Изначально израильтянин был приговорен к 20 годам тюремного заключения, но в 2016 году Верховный суд сократил срок его заключения до 12 лет.