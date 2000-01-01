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Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 5 млрд долларов18.07 18:30   MIGnews.com

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 5 млрд долларов

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро (5 млрд долларов) за злоупотребление доминирующим положением устройств с операционной системой Android.

Это самый большой штраф, выписанный европейским антимонопольным регулятором в отношении одной компании. Корпорация Google уже заявила, что будет обжаловать решение. Европейская комиссия постановила, что компания использовала свою операционную систему для мобильных устройств Android для того, чтобы противозаконно закрепить свое господствующее положение в области интернет-поиска.

У Alphabet - материнской компании Google - есть 90 дней на исправление своих бизнес-практик. В противном случае компания столкнется с дальнейшими штрафами, которые могут достигать 5% от ее средней каждодневной выручки.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестгагер отметила, что Google отказала европейским пользователям в эффективной конкуренции на рынке мобильных устройств. Alphabet легко может позволить себе выплатить штраф - денежные резервы компании по состоянию на конец марта составляли 103 млрд долларов, пишет Би Би Си.

Однако компания уже сообщила, что обжалует решение регулятора.
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