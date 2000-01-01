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19.07 08:53   MIGnews.com

Венгрия намерена выйти из договора ООН по миграции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт планирует выйти из договора ООН по миграции до его окончательного согласования. Сийярто указал, что данный договор является "угрозой для мира".

"Документ полностью не соответствует интересам безопасности Венгрии", — отметил глава МИД.

Уточняется, что договор должен быть принят в декабре в Марокко, однако Венгрия не будет присутствовать на встрече. Министр добавил, что Венгрия выступит против документа, если по этому поводу будет голосование в Генеральной Ассамблее ООН, пишет RT.
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