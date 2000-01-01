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flickr | Фото: AFP18.07 16:54   MIGnews.com

Премьер-министр Венгрии посетит Стену Плача

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его супруга Анико Леваи прибудут в Израиль с трехдневным визитом в среду, 18 июля. Политик и его жена приземлятся в аэропорту Бен-Гурион сегодня вечером, где их встретит министр науки и технологий Офир Акунис ("Ликуд").

Глава венгерского правительства встретится со своим израильским коллегой Биньямином Нетаниягу а также президентом Ривлином и главным раввином Ашкенази – Дэвидом Лау в четверг, 19 июля. Встреча состоится после посещения Орбаном Музея Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Также ожидается, что в пятницу утром, венгерский премьер посетит Стену Плача.
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